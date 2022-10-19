شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مسلسلات HBO بعد نجاح HOTD وتحقيقه أرقاما قياسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة HBO الأمريكية عن أحدث أعمالها الدرامية بعنوان I fucking love it here، والذى سيعرض خلال الفترة المقبلة من بطولة النجمة العالمية بيلا رامزي، والتى شاركت في المسلسل الأسطوري game of thrones، ويأتى هذا المسلسل بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل HOTD الذى يعرض حاليا عبر المنصة.
وكشفت شبكة مؤخراًHBO عن فيديو ترويجى جديد للجزء الأول من الموسم الرابع لمسلسل Titans، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و54 ثانية، وطرح تحت اسم Mother Mayhem Fights The Titans ، ومن المقرر أن يطرح في 3 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الجديد على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للموسم الجديد المنتظر.
وكان القائمون على مسلسل الإثارة والخيال Titansأعلنوا تجديد العمل الدرامي الشهير لموسم رابع، بعد نجاح الموسم الثالث الذى عرض فى منتصف أغسطس الماضي، وحقق نجاحات كبيرة، ووفقاً لصحيفة rotten tomatoes فإن القائمين على المسلسل قرروا إضافة شخصيات جديدة وإنتاج موسم رابع.
وشملت أحداث الموسم الثالث من المسلسل ظهور شخصيات، مثل ديك جرايسون، راشيل روث الملقب بالغراب، وجارفيلد لوجان والذى يعرف أيضا باسم الوحش بوي، وغيرهم، حيث تجمع هؤلاء الأبطال معًا لتشكيل مجموعة قوية لمحاربة عدو قوي، كما ينتهي بهم الحالي إلى تكوين عائلة واحدة، تهتم بأمورها، وتحمى بعضها البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وذلك استنادًا إلى شخصيات دي سي كوميكس.