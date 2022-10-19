شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مسلسلات HBO بعد نجاح HOTD وتحقيقه أرقاما قياسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة HBO الأمريكية عن أحدث أعمالها الدرامية بعنوان I fucking love it here، والذى سيعرض خلال الفترة المقبلة من بطولة النجمة العالمية بيلا رامزي، والتى شاركت في المسلسل الأسطوري game of thrones، ويأتى هذا المسلسل بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل HOTD الذى يعرض حاليا عبر المنصة.

وكشفت شبكة مؤخراًHBO عن فيديو ترويجى جديد للجزء الأول من الموسم الرابع لمسلسل Titans، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و54 ثانية، وطرح تحت اسم Mother Mayhem Fights The Titans ، ومن المقرر أن يطرح في 3 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الجديد على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للموسم الجديد المنتظر.