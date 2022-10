أرنولد شوارزنيجر وسيلفستر ستالون يحتفلان بعيد الهالوين على طريقتهما.. صورة

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر صورة جديدة له من احتفالات عيد الهالوين، برفقه النجم العالمي سيلفستر ستالون، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرا وهما يقومان بمسك السكاكين الحادة.

وعلى جانب آخر، يواصل شوارزنيجر صاحب الـ 75 عامًا تصوير أحدث أعماله Utap الذى يصوره في موطنه الأصلى كندا، وذلك جنبًا إلى جنب مع الثنائى مونيكا باربارو وميلون كارتر، المستوحي من أحداث فيلمه الناجح True Lies، وهو فيلم الأكشن والكوميديا الذى تم تقديمه عام 1994 وقام ببطولته جنبًا إلى جنب مع Jamie Lee Curtis.

ويستعد ستالون وزوجته جينيفر فلافين ليصبحا أكثر عائلة مسلسلات تليفزيون الواقع شهرة وسط انفصال مؤقت مثير للجدل حدث بين الزوجين الشهر الماضي، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل يقوم النجم حاليًا بتصوير عرض تليفزيون واقع لـ Paramount + والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أغسطس من هذا العام ويقال إنهم يعملون مع نفس الفريق وراء Keeping Up With The Kardashians.