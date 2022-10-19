شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أبو عوف: وفاة عمر خورشيد أول مصيبة للعائلة ومها فقدت جنينها بعد موته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الدكتورة ميرفت أبو عوف ذكريات مريرة عاشتها أسرتها حينما توفى الموسيقار الشهير عمر خورشيد أثناء حوارها مع الزميل ذكى مكاوى مع تليفزيون الخليج 365 قائلة : "كانت أول مصيبة تنزل علي بيتنا، وكنا مش مصدقين، ومها من شدة الصدمة سقطت على الفور كونها كانت حاملة منه في طفلهما الأول".

وأضافت : "مها من بعد الموضوع ده عانت من الانجاب لفترة طويلة، حتي وصف الأطباء الأمر بأنه صعب إن لم يكن مستحيل إلا أنها انجبت بعد 15 سنة ووصف طبيبها ذلك بالمعجزة".

ميرفت أبو عوف تخصصت في قانون الإعلام وتشريعات صناعة السينما، فهى مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر وعضو بهيئة التدريب بالبرنامج الرئاسي الثقافي لإعداد القادة ولتدريب القادة الأفارقة بالأكاديمية الوطنية للتدريب NTA وعضو في المجلس القومي للمرأة، وهي عضو بنقابة الصحفيين الأجانب، وهي أيضًا المستشار الإعلامي والمدير التنفيذي لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصلت على لقب سفيرة للفنون والثقافة من المركز المصري للسلام العالمي وحقوق الإنسان.