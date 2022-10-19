"حرصا على شعور أطفالها".. بيان عاجل من محامي شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، بشأن تداول العديد من الأخبار عن موكلته في أزمتها الأخيرة.

وقال البيان:"حرصا على الأخبار المنتشرة مع استمرار التحقيق في النيابة العامة، وحرصًا على شعور أطفالها من هذه المهزلة بشكل عام، وأنها أصبحت مادة دسمة للإعلام، سوف أتقدم بطلب لسيادة النائب العام غدًا بمنع نشر أي أخبار حول هذه القضية حتى انتهاء التحقيقات، مطالبا سيادته بمعاقبة من يخالف ذلك".

وكانت أسرة شيرين عبد الوهاب أصدرت منذ قليل بيانا طالبوا من خلاله عدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، يتهمه بالتعدي على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذ أختي من الإدمان، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".