بالشورت .. ياسمين رئيس تنشر أحدث جلسة تصوير على انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بشورت أبيض أظهر رشاقتها.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن الإعجاب بأناقتها وطالبها بمزيد من الصور.

وجاءت التعليقات:" بابا المجال، قمر، أحلى نجمة"

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان.