شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعود لدراما رمضان 2023 بمسلسل 15 حلقة إخراج محمد شاكر خضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة منى زكى إلى دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، تعاقدت على بطولته مع شركة ميديا هب سعدى – جوهر وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي، وذلك بعد غيابها عن رمضان الماضى، وبدأ مخرج العمل في اختبارات الآداء لبعض الشخصيات الموجودة في الأحداث تمهيداً لابرام التعاقدات مع الفنانين المشاكين فى البطولة.



محمد شاكر خضير يعلن عن تجارب اداء مسلسل منى زكى

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.

وحلت منى زكي مؤخراً كضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON وكشفت خلال القاء عن أول هدايا أحمد حلمى لها وقالت: "مرة جاب لى سلسلة ذهب ومكانش معاه فلوس، وأنا مجبتش له حاجة".مصيفة أن حلمى صارحها بحبه وقال لها بحبك فضحكت: "كانت مشاعرى متلغبطة، وقعدنا سنة ونص أصحاب بس".



منى زكي

وتابعت: "أبويا كان رافض.. كنت بجيب قرايبى عشان يقنعوا بابا بجوازى من أحمد حلمى"، وبخصوص تزامن يوم ميلادها مع نفس ميلاد زوجها أحمد حلمى، قالت: "عيد ميلادنا فى يوم واحد ، كنت فاكراه بيشتغلنى وبيرسم عليا وكدة، استحالة يكون فى نفس اليوم، ودى حاجة مش لطيفة، كأنه مش يومك، وبطلنا نجيب هدايا لبعض".

وعن أسباب حبها لأحمد حلمى قبل الزواج، قالت: "حلمى حنين ومش بيتكسف يقول مشاعره على عكس الرجالة، حبيت ده جدا ومازلت"، كما صرحت أن أبيها لم يوافق على زواجه من حلمى فى البداية، لشدة حبه لها وكان يقول: "مين ده اللى جاى ياخد بنتى منى.. لكن فى النهاية أبويا توفى على إيدى أنا وحلمى".

وكشفت منى زكى إنها كان لديها قصة حب قبل زواجها من حلمى لكنها فشلت، بعدها نصحنى والدى نصيحة قائلا: "خليكى يا منى زى النجيلة " بمعنى أن الحركة قد تكن ابطأ على النجيلة لكن بعد المرور منها يعود الإنسان إلى سرعته العادية من جديد