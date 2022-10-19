شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ "نبيل الجميل" أمام هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة نور اللبنانية على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد هنيدى في فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.

وتعود نور اللبنانية إلى السينما بفيلم "نبيل الجميل" بعد غياب 5 سنوات اذ قدمت آخر أفلامها "تصبح على خير" مع النجم تامر حسنى عام 2017 وشارك في بطولة العمل درة، مى عمر، محمود البزاوى، عمر زهران، مى فخرى، أحمد فهيم، بدرية طلبة، غادة فلفل، سيد الطيب، وتأليف وإخراج محمد سامى.

وفى سياق آخر تشارك نور اللبنانية في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقات، مع الفنان ماجد الكدوانى والذى تم الانتهاء من معظم مشاهده خلال الأسابيع الماضية، حيث تقدم نور شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، إذ تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف على عائلة ماجد الكدوانى.

أما محمد هنيدى فيتبقى له أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية