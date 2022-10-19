شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يدعم صناع وأبطال فيلم "خمس جولات".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لوكيشن تصوير فيلم خمس جولات، أثناء التحضيرات النهائية للفيلم داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر أشرف صبحى عن سعادته بفكر الفيلم، موضحًا أنه يقدم كافة الدعم لكل الأعمال الفنية التى تشجع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصًا رياضة MMA التى يناقشها الفيلم لأول مرة فى السينما المصرية.



صناع خمس جولات



صناع خمس جولات



صناع خمس جولات

ومن جانبه أكد يحيى علام، منتج خمس جولات، أن وزير الشباب والرياضة أعجب بتناول الفيلم معالم القرية الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وإبراز إمكانياتها، مشيرًا إلى أنها تنافس المدن الرياضية العالمية.

واستأنفت أسرة فيلم "خمس جولات" الأيام الماضية، تصوير مشاهد العمل فى أماكن متفرقة بين مدينة الشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بالسفر والارتباطات الأخرى.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصرى يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب فى ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكى أيضًا عن مغنيين الراب وتفاصيل "الراب باتلز" و الصعوبات التى تواجه هؤلاء الشباب.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، حيث يشارك فى بطولته ماجد المصرى، أدم شرقاوى، نور النبوى، داليا شوقى، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.