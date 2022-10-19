شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يوما ويودع حسين فهمى بلاتوهات مسلسل " عودة البارون " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان حسين فهمى من تصوير مشاهده في مسلسل " عودة البارون " بعد 20 يوم حسبما صرح المخرج الاردنى سامر خضر مؤلف ومخرج العمل لـ " الخليج 365 " الذى أشارأيضا أنه يصور حاليا أحداث مشاهد المسلسل في فيلا نور الشريف بمدينة 6 أكتوبر ثم ينتقل إلى أحد الفنادق بطريق مصر الاسكندرية بعد يومان

يذكر أن المخرج الأردنى سامر خضر قد حل ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” وفى أحد اللقاءات الخاصة مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، كشف خضر في لقائه كواليس انطلاق مسلسله "عودة البارون" من مصر ولماذا اختار النجم حسين فهمى ليكون بطلاً للمسلسل، وعن فهمى قال أيضًا إنه أكثر الفنانين التزامًا من اليوم الأول حيث قدم له برنامجه الحياتى خلال فترة تصوير المسلسل والتزاماته المقبلة حتى يتم التنسيق ويلتزم بمواعيد التصوير، كما عبر عن سعادته بالعمل داخل مصر لأول مرة التي يعتبرها هوليوود الشرق وأنه استعد لهذه الخطوة جيدًا حتى يكون جدير بالعمل فيها وسط نجومها الكبار.

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمى خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه،