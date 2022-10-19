شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مدحت .. حداد على صفحات "الرابرز" بعد وفاة زميلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن والحداد يعيشها مطربو الراب على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد وفاة مغني الراب كريم مدحت، إثر حادث مأساوي فجر اليوم الثلاثاء، بمدينة العبور، وشيع جثمانه عقب صلاة العصر بالمسجد الكبير بمدينة العبور.

ونعى مغنى الراب أحمد على الشهير بـ"ويجز" مغني الراب كريم مدحت والذى توفى اليوم، حيث قال من خلال ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام: "بكثير من الحزن أعزى عائلة الفنان كريم مدحت وأصدقاءه الله يصبرهم على البلاء ونسألكم الدعاء للمغفور له بأذن الله، الله يرحمه ويغفرله ويسامحه".

وشارك مغني الراب أبيوسف صورة الشاب كريم مدحت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب أبيوسف: "انتقل إلى رحمة الله أخونا وزمينا كريم مدحت ادعوا له بالرحمة".

ونعى مغنى الراب أبو الأنوار الفنان الراحل كريم مدحت عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا وصديقي كريم مدحت، يا رب اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة".