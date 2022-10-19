شكرا لقرائتكم خبر عن 76 مليون دولار لفيلم The Woman King حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم التاريخ والدراما The Woman King إيرادات وصلت إلى 76 مليونًا و 550 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 16 سبتمبر الماضى، بدور العرض حول العالم، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و15 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 59 مليونًا و750 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى التي وصل عددها إلى 3765 دارعرض أمريكية، و16 مليونا و800 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Woman King حول القصة الرائعة لـ Agojie ، وهي وحدة المحاربين المؤلفة من الإناث الذين قاموا بحماية مملكة داهومي الأفريقية في القرن التاسع عشر بالمهارة والشراسة التي لم يشهدها العالم على الإطلاق، الفيلم الجديد مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تتابع The Woman King الرحلة الملحمية العاطفية للجنرال نانسكا وهي تدرب الجيل القادم من المجندين وتجهزهم للمعركة ضد عدو مصمم على تدمير أسلوب حياتهم، ولكنها في خلال ذلك تؤكد لهم أن بعض الاشياء تستحق القتال لأجلها.

فيلم The Woman King من إخراج جينا برينس-بيثوود، وتأليف دانا ستيفنز، وماريا بيلو، ومن بطولة فيولا ديفيس، ثوسو مبيدو، لاشانا لينش، شيلا اتيم، جون بوييجا، البطل فينيس تيفين، جيمي أودكويا، ماسالي بادوزا، جايمي لوسون.