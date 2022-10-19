شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة كتابة مسرحية للكاتب المسرحي الدنماركي جيسبر بيدرسون بمهرجان "دي- كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الكاتب والمؤلف المسرحي الدنماركي جيسبر بيدرسون ورشة كتابة مسرحية عن عرض "طبخة" في ستوديو عماد الدين يومي الخميس والجمعة ٢٠ و٢١ أكتوبر وذلك ضمن فعاليات مهرجان " دي – كاف " ، أو مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في نسخته العاشرة .

"طبخة" هو عرض مسرحي مبتكر فريد من نوعه كان هو افتتاح مهرجان " دي - كاف " من تأليف جاسبر بيدرسون ونسيم سليمانبور، حيث يأخذ ممثل جديد إلى المسرح كل ليلة لأداء سيناريو لم يراه من قبل. يقدم بيدرسون في الورشة أفكار حول عملية ابتكار عمل مسرحي تجريبي يعيد صياغة قواعد المسرح. تسلط ورشة العمل الضوء على طرق التواصل مع الجمهور بطريقة مرحة وجذابة باستخدام الألعاب والتفاعل مع الجمهور والسرد.

كما يستقبل ستوديو عماد الدين كذلك يومي الجمعة والسبت ٢١ و٢٢ أكتوبر ورشة المسرح الحركي والأدائي يقدمها تقديم: رايتشل جريفيث وستيف تيلر بالتعاون مع مكتب المجلس الثقافي البريطاني (غزة)، توفر ورشة العمل للمشاركين مقدمة نظرية وعملية لمنهجية الممارس المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي، فضلًا عن التدريب على "مسرح الحركة". سيتم تعريف المشاركين على عمل شخصيات مشهورة مثل جاك لو كوك وبن بينيسون، الذي كان معلم تيلر في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن.