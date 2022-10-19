شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض ضمن فعالية "الرقص المعاصر وما بعده" بمهرجان "دى- كاف " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض يوم الجمعة ٢١ أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة " دي-كاف " بمركز التحرير الثقافي، فعالية "الرقص المعاصر وما بعده" من مصر وسويسرا بالتعاون مع المؤسسة الثقافية السويسرية "بروهيلفتسيا".

الفعالية مكونة من ثلاثة عروض ، العرض الأول هو عرض رقص معاصر "كوزموجني" من سويسرا ، وهو عرض استثنائي ومثال رائد في كيفية تقديم عروض فنية على الرغم من قيود السفر الدولية، ويضم العرض ثلاثة راقصين: سوزانا بانادس دياز، جوزيف تريفيلي، ورودي فان دير ميروي ، ويتم تصوير المؤدين على الهواء مباشرة في استوديو الشركة في جنيف ويتم عرضهم في الوقت الفعلي، على بعد 7000 ميل في في مصر وبالتحديد في الحديقة الرئيسية في مركز التحرير الثقافي.

أما العرض الثاني فهو عرض مصري بعنوان "البحث عن الطرب" وهو فيلم وثائقي من إخراج ساندرا جيسي وأحمد عبد المحسن ، ويحكي الفيلم قصة راقصيّن من سويسرا يقومون برحلة إلى مصر بهدف التعرف على المعنى الحقيقي والروحي للطرب والأصوات. يليه فيلم وثائقي آخر بعنوان "شخوص عالمنا التحتي" من مصر وسويسرا إخراج هيثم شريف عن أيمن فرغلي النحات والراقص وقصة تحديه لظروف كونه يستخدم كرسي متحركًا.

كما يشهد الأسبوع الثاني كذلك عرض رقص معاصر بعنوان "عرض طويل" من فرنسا ومصر يومي السبت والأحد ٢٢ و٢٣ أكتوبر في ستارت أب هاوس ويعرض لأول مرة في العالم العربي. "عرض طويل" فكرة وتصميم رقص: ألكسندر روكولي وآدم شعالن، أداء: نرمين حبيب، شادي عبد الرحمن، غريب ليترانجيه. مدة العرض هي ٣ ساعات هـو عبارة عن آداء موسـيقى وراقـص وتفاعلـي على اعتبار الرقص هو الرابـط القـوي الـذي يوحـد الراقصيـن وعلى قوة أن يكون المرء نفسه وسط الآخرين.