بالفيديو| "يا حرام بيتكسف مني".. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن شقيقها محمد بحوار قديم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، الأنظار لحواراتها وتصريحاتها السابقة عن علاقتها بأسرتها: شقيقها محمد عبدالوهاب وشقيقتها إيمان، خاصة وأن هناك انقسامات بين جمهورها والمتابعين للأحداث الأخيرة، بين مؤيد ومعارض، لقيام شقيقها بإدخالها مستشفى لعلاج الأمراض النفسية، واعترافه بأنها تتعاطى المخدرات.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من لقاء سابق مع الإعلامي اللبناني نيشان، سألها عن محمد وإيمان، وأجابت "زي الفل ربنا يخليهم ويحافظ عليهم ويطول بعمرهم، إيمان بحسها أنا بخاف عليها، نفسي كل اللي اتحرمت منه يكون عندها، ومحمد طيب اوي يا حرام بيتكسف مني لحد دلوقتي، أصغر مني بسنة الا، بس بيتكسف مني اوي لو عايز طلبات بسيطة مش بيطلبها وحنين لدرجة أنه طول ما هو قاعد يبوس فينا"

@3h8sherine تتوقعون هالحب في كلامها عن اخوانها محمد و ايمان و قاعده تصفهم بكل حب ، هل ممكن في يوم من الايام نفكر ان اخوها يضربها كلنا عارفين من اللي يحاول يدمر شيرين لكن حسبي يالله ونعم الوكيل ؟ يارب ترجعين احسن و اقوى و احنا سندك هذا شعارنا من سنين يا شيرين و احنا ماسكين فيه الله يحفظك يارب ♥️ #شيرين #الشعب_الشيريني #fyp #tiktok #sherine #شيرين_عبدالوهاب #البحرين #متابعة #كلنا_شيرين ♬ الصوت الأصلي - ﮼عشاق،شيرين

محمد شقيق شيرين عبدالوهاب أكد هو ووالدته أن خوفهما عليها ورغبتهما في أن تعود لحياتها الطبيعية، كانا سببا في إدخالها مستشفى لعلاجها من إدمان المخدرات بشكل إلزامي، وذلك بعدما ترددت أنباء أن ده اعتدى عليها بالضرب، الأمر الذي نفاه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.