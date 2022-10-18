"لعنة الفراعنة أصابتني وبقع من فوق عمارة".. أحلام شيرين عبدالوهاب الغريبة قبل أزمتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، والذي سبق مباشرة أزمتها الأخيرة وإيداعها مستشفى لعلاجها من الإدمان، بحسب تصريحات أسرتها، قالت المطربة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، إن أحلامها التي تأتيها وقت النوم غريبة.

وتابعت في برنامج صاحبة السعادة المعروض على قناة dmc: "في كل أحلامي بطير من غير جناحات، بحلم اني بقع من البيت من عمارة، وبطير لأعلى لا لأسفل".

وحكت حلما آخر زارها فترة علاجها مع الطبيب نبيل عبدالمقصود، قائلة "وانا عند دكتور نبيل لما بتيجي تنضفي جسمك بالكامل، وترجعي كإنك لسه مولودة بتحلمي، حلمت اني عملت حفلة كبيرة في الصحراء عند الأهرامات ولعنة الفراعنة صابتنا أنا وكل اللي موجودين، معرفناش نرجع للعالم التاني وقعدت أقول تعويذات عشان ارجع، أفكار غريبة".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب يدعمها في أزمتها الأخيرة عدد كبير من نجوم الفن وأرسلوا لها رسائل دعم، وأكدوا لها أنها قوية وستعود أفضل مما كانت. وتعاني شيرين من أزمة كبيرة إذ تردد اعتداء شقيقها محمد عبدالوهاب عليها بالضرب، وهو ما نفاه مؤكدا أنها تتعاطى المخدرات وأنه قام بإيداعها في أحد المستشفيات للحصول على العلاج.