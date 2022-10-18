تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب.. محامي الفنانة يكشف مصير بلاغه ضد شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

إلى أين وصل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، ضد شقيقها محمد؟! هل تم التنازل عنه؟.

القانوني ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال ،:" البلاغ محل تحقيق حاليا في النيابة العامة، وهناك قرار باستعماله".

كانت النيابة العامة، قد أصدرت الأحد الماضي، بيانا، جاء فيه :" تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغًا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما، وقدَّم صـورةً ضوئيـَّةً تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور".

وتابعت النيابة العامة، "وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مديرَ عام المستشفى والمديرَ الفنيَّ الطبيَّ به، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها".

وأصدرت أسرة النجمة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيًا منذ قليل، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة".

وقالت أسرة شيرين في بيانها:" بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب..نظرًا لقرار النيابة العامة بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، نرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي، : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان.

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