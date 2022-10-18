بيان عاجل وتحذير من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت أسرة النجمة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيًا منذ قليل، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة".

وقالت أسرة شيرين في بيانها:" بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب..نظرًا لقرار النيابة العامة بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، نرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي، : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

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