"ربنا يبعد عنك كل شخص بيأذيكي".. ميرهان حسين تدعم شيرين عبد الوهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - دعمت الفنانة ميرهان حسين المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة عقب احتجازها بالمستشفى.

وقالت عبر حسابها الخاص على انستجرام:"بنحبك بنعشقك وهانفضل نحبك ياللي مفيش زيك، وزي ماقولتي في المسرح أنا شيرين، إنتي شيرين حبيبة الكل".

واستكملت":ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شيء أو شخص بيأذيكي ربنا يحميكي، ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل.

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"

شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي، قال : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".