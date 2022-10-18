"رحلة يوسف" للمخرج جود سعيد ينافس في آفاق السينما العربية بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس المخرج جود سعيد بفيلمه الروائي الطويل رحلة يوسف في مسابقة آفاق السينما العربية وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرحوا خوفاً على الحبّ!

دون أن يعلموا ماذا تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

فيلم رحلة يوسف من تمثيل أيمن زيدان، سامر عمران، ربى الحلبي، سيرينا محمد، وائل زيدان، نور الصباح، حيان بدور، أحمد درويش، جواد السعيد، سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، مدير التصوير وائل عز الدين، موسيقى سمير كويفاتي، مونتاج رؤوف ظاظا، منتج مراد شاهين، ومن إخراج جود سعيد.

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جود سعيد هو مخرج من مواليد دمشق ١٩٨٠، يحمل ماستر في الاخراج السينمائي من لويس لوميير في ليون - فرنسا 2007، له العديد من الأعمال الروائية الطويلة مثل فيلم مرة أخرى الحائز على عده جوائز من بينها ذهبية أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو وذهبية أفضل فيلم عربي وجائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية في المسابقة العربية لـمهرجان دمشق السينمائي، أخرج فيلم صديقي الأخير عام ٢٠١٢، ليعود بعده بفيلم بانتظار الخريف عام ٢٠١٥ والذي حصل على ذهبية مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران، وفي ٢٠١٧ أخرج فيلم رجل وثلاثة أيام، والذي حاز بطله على جائزة أفضل ممثل في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بجانب تنويه خاص في مسابقة النقاد لمهرجان جنيف للفيلم الشرقي، وأيضًا فيلم ‎مطر حمص والذي شارك في عدة مهرجانات دولية وعربية.