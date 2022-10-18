عاد معتذرًا.. وفاء عامر تحسم الجدل بشأن طلاق شقيقتها آيتن عامر من عز العرب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:56 مساءً - في أول تأكيد رسمي وواضح أعلنت النجمة وفاء عامر انفصال شقيقتها الفنانة آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، ورفضت وفاء الكشف عن سبب الانفصال أو حتى الحديث عن احتمال المصالحة بينهما، مؤكدة أن آيتن ترفض تماماً تدخل أي شخص في قراراتها الشخصية.

وفاء عامر، ردت على سؤال بشأن انفصال شقيقتها الفنانة آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وقالت بتحفظ شديد: “كل شيء نصيب، وبقول لمحمد ربنا يسعده ويكرمه وهو شخص كويس”.

ورفضت وفاء مناقشة احتمالية عودة آيتن لزوجها وأضافت أثناء حلولها ضيفة على “برنامج البخت” بقناة الشمس: هما مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم، كما رفضت وفاء عامر، الإدلاء بأي تفاصيل أخرى حول أسباب الطلاق.

انفصال آيتن عامر ومحمد عز العرب

وعلى غير العادة لم تخرج آيتن عامر وتتحدث عن المشكلة التى تمر بها، على الرغم أنها صرحت فى أكثر من برنامج أنها لا تستطيع أن تشاهد أحد يتحدث عنها ولا ترد.

وأكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.

في حين بدأ المتابعين في تحليل أي بوست يشاركه كل واحد منهما، كما حصل عندما نشر محمد عز العرب صورة له من كواليس التصوير، ولم يكن مرتدياً فيها خاتم الزواج.

ماذا لو عاد معتذرًا؟

ونشرت آيتن عامر، في وقت سابق فيديوهات وتعليقات على السوشيال ميديا عبر “إنستجرام“، منها مشاركة منشورا لأحد متابعيها وهو عبارة عن فيديو من أحد أعمالها مكتوبا عليه “ماذا لو عاد معتذرا”، وتوقع البعض أنها عادة لطليقها محمد عز العرب، ولكن وفاء عامر خرجت خلال الساعات الماضية، وأكدت الانفصال.

كما أن أيتن أعادت تثبيت بوست لها من عام 2016 كأول بوست لها على تويتر، جاء فيه: “٩٠٪ من الناس فى العلاقات أول كلمة بتيجى على لسانهم بعد مايسيبوا بعض (أنا قفلت الباب خلاص) ده حقيقى مش كدب بس بعدها بيهروا نفسهم فرجة من الشباك”.

شعورها بالملل من الحياة الزوجيه

وكانت آيتن عامر قد كشفت عن شعورها بالملل من حياتها الزوجية، وذلك خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع أمير كرارة منذ عام تقريبًا، حيث قالت خلال اللقاء: “كنت وردة مفتحة قبل الجواز، أقوم من النوم براحتي أطبخ براحتي، أعمل أي نوع أكل، محدش يطلب مني نوع معين، إنما عز جوزي كل يوم إجازة من الشغل لازم ياكل في البيت، أنا بقى عندي شغل أو غسيل هو ملوش دعوة، وممكن أقعد أربع ساعات أعمله طبخة واحدة”.

تفاصيل ارتباط أيتن عامر ومحمد عز العرب:

وكانت قد تمت خطوبة أيتن عامر ومحمد عز العرب عام 2015، واقتصر الحفل على حضور وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى. احتفل الثنائي بزفافهما يوم 23 يوليو 2015، بعد وقت قصير من خطبتهما.

وكان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير مسلسل السبع وصايا، ووصفته بالســخيف ثقـــيل الدم، ولكنها أحبته في لقائهما الثاني أثناء تصوير فيلم “زنقة ستات”.

يُذكر ان محمد عز العرب من مواليد محافظة القاهرة، ولد في 1 يناير 1981، ويعمل مدير تصوير، “بدأ حياته المهنية مصور مساعد في فيلم لعبة الحب ثم الرهينة عام 2006، عمل “عز العرب” مدير تصوير في فيلمي زنقة الستات وعنتير وبيسة.

ورزقت أيتن عامر بطفلين من زوجها محمد عز العرب، وهم”أيتن ويوسف”، وحرصت الفنانة على إخــفاء صورهما عن الإعلام.

أغنية توتا فروتا

تهتم أيتن عامر حاليًا بنجاح ألبومها الغنائي وخاصة أغنيتها الجديدة “توتا فروتا” وتنشر فيديوهات تيك توك، وحرص جمهورها ومتابعيها على القيام بحركات ومشاهد تمثيلية على كلماتها.

وحققت أغنية “توتا فروتا” حوالي مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد حوالي شهرين من طرح أغنية “خطافة الرجالة”.

وتلقت أيتن عامر دعما خاصة من شقيقتها الفنانة وفاء عامر بعد انتشار خبر طلاق الأولى، ونشرت فيديو لها عبر تطبيق إنستجرام، وهي تجري تيك توك على أغنية “توتا فروتا” معبرة عن حبها لها على وقوفها بجانبها ودعمها في العديد من المواقف.

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