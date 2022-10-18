ليلى زاهر تخضع لجلسة تصوير مع والدها وتعلق :"الظهر والسند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ليلى أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة مع والدها الفنان أحمد زاهر.

ونشرت ليلى صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الظهر والسند".

جدير بالذكر أن ليلى تشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه.

أخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الثاني، بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، سليمان عيد، دنيا ماهر، في بيتنا روبوت، تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي.