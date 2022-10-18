الخميس.. تقديم مؤلفات علي إسماعيل احتفالا بمئويته بافتتاح "الموسيقى العربية 31"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وذلك في الثامنة مساء الخميس 20 أكتوبر على مسرح النافورة، وتتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وهم اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان، الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان راغب علامة (لبنان)، الموسيقار مودي الإمام، الموسيقار يعقوب الخبيزي (الكويت)، الفنان أحمد الجميري (البحرين )، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبدالكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناي عاطف إمام، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا، الباحث الدكتور نبيل الدراس (الأردن) ، الدكتورة رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، فنان الخط العربي محمد يوسف عبداللطيف المغربي الذي يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ثم يبدأ الحفل الفني الذي يحتفي بمئوية الموسيقار علي إسماعيل ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور أحمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم إرمينيا كامل .

وفي نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطربين كل من أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد الوزيري، وعد البحري (سوريا) .

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش حفل لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيي الثاني النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الأول فيحييه كل من كنزي، مصطفى النجدي، رحاب عمر .

كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور "فرقة أوبرا الإسكندرية" بحفل بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار ويضم فاصلين يحيي الثاني النجم خالد سليم وفرقته، أما الأول يشدو خلاله كل من شروق شريف، محمد متولي، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالي (تونس) .