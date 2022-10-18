رزان مغربي تتصدر بوستر مسلسل "الضاحك الباكي" والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي بوستر مسلسل "الضاحك الباكي"، المقرر عرضه قريبًا على شاشة "CBC"دراما.

ونشرت رزان صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "انتظروا نجمة المسارح، بديعة مصابني في مسلسل الضاحك الباكي، قريبًا على CB دراما".

وهنأ رزان عدد من النجوم ومنهم كتبت بشرى، :"مبروك يا روزا، منتظرة العمل بشغف"، وعلق الفنان محمد نور : "مبروك ألف مبروك يا زوزو"، واكتفت دارين حداد بوضع قلوب حمراء في تعليقها.

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.