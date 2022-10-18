فيديو| دينا الشربيني تمارس التمارين الرياضية في "الجيم" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم".

وعلقت دينا على الفيديو، :"الوقت المفضل في اليوم.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي :"شطورة، عاش، استمري، بحبك دندون، بحبك".

يذكر أن، أخر أعمال دينا الشربيني التلفزيونية مسلسل "المشوار"، الذي عُرض على قناة "Dmc" ، رمضان 2022، ، وعبر منصتي شاهد وواتش ات، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل بطولة النجوم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، ندى موسى، غادة طلعت، سماء إبراهيم، محمد عبده، ومحمد جمعة وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.