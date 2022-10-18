تامر عبدالمنعم: "رغم ما يثار حول شيرين البعض لازال يهاجم محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم إنه لازال البعض يهاجم الفنان محمد رمضان رغم أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الحالية.

وكتب تامر منشورًا، عبر حسابه االشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم كل ما يثار حول شيرين عبد الوهاب إلا أن البعض لازال يهاجم ويتهم محمد رمضان، عجبت لك يا زمن".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.