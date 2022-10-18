محمد سامي ينشر صورا من عيد ميلاد مي عمر والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورًا من عيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر، الذي احتفلت به الأحد الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم غادة عادل، بشرى وزوجها، عمرو منسي، هيدي كرم، ريم سامي، عدد من الأصدقاء المقربين.

وانهالت تعليقات النجوم على الصور وجاءت كالتالي، كتبت مي كساب:"عيد ميلاد سعيد ميويا، ووضع عصام السقا قلوب حمراء، وعلقت الإعلامية سمر يسري، :"كابل جميل"، وكتبت غادة عادل :"عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد "تحت تهديد السلاح"، 3 نوفمبر المُقبل.

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

يذكر أن أخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.