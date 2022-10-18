هل تعرفون أن هذه الممثل الشاب هو شقيق الفنان أحمد مالك؟.. هويته ستدهشكم!! – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أشقائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من بعض الفنانين إلى أشقائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الممثل المصري حسن مالك شقيق الفنان الشاب أحمد مالك​ الذي دخل عالم الفن بأول تجربة درامية له خلال مسلسل (لعبة النسيان) عام 2020، وكان أول ظهور إعلامي له في برنامج (أبلة فاهيتا) عام 2017 رفقة شقيقه

شارك حسن مالك في العديد من المسلسلات، منها” “لعبة النسيان” 2020، “وادي الجن: الكهف”، و”خلي بالك من زيزي” 2021، كما شارك في مسلسل “بيمبو” 2021، ليقف لأول مرة أمام شقيقه أحمد مالك في عمل فني مشترك.

ويأتي تعاون حسن مالك مع شقيقه بعد نجاحه الملفت في موسم رمضان قبل الماضي 2021، من خلال دوره في مسلسل خلي بالك من زيزي، بطولة أمينة خليل، الذي عرض في موسم رمضان 2021، وجسد من خلال شخصية سراج، طالب الهندسة، الذي يلجأ إليه أستاذه الجامعي ليساعده في حل مشاكله الشخصية لما يتمتع به من ذكاء اجتماعي.

وقدم حسن مالك في مسلسل بيبمو شخصية “شادي” الذي كان مفاجأة المسلسل والمتحكم في الكثير من الأمور، ظهر بشخصية الشاب المدمن للمخدرات والمدمن لألعاب الفيديو، يجلس طوال الوقت أمام شاشة الحاسوب، ويتحدث مع أشخاص يلاعبهم، لكن خلف كل هذا كان هناك تخطيط لشيء أكبر.

حسن مالك يكشف أسباب قلة ظهوره بأعمال فنية

قال الفنان الشاب حسن مالك، شقيق الفنان أحمد مالك، إنه بدأ التمثيل في المدرسة وحاول أكثر من مرة أن يلتحق بالعمل فى أعمال فنية، مؤكدا أنه كان ينجح في الاختبارات المؤهلة للشباب للعمل في تلك الأعمال، ولكنه لم يتمكن من المشاركة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو إما إلغاء الدور الذي سيؤديه، أو أنه عادة ما يتم اختيار شاب غيره للمشاركة في اللحظات الأخيرة قبل البدء في التصوير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “أخر النهار” الذي يذاع على قناة النهار، أنه يثق في رأي أخوه الأكبر الفنان أحمد مالك، ويستشيره في معظم الأمور المتعلقة بالأعمال التي يشارك فيها، وهو ما حدث خلال مشاركته في أحد المسلسلات الرمضانية الماضية، موضحا أن مثله الأعلى الفنان أحمد الفيشاوي، وقال: “بحبه وبحب دماغه جدا”.

فيلم المطاريد أحدث أعمال حسن مالك

من ناحية أخرى، نشر الفنان حسن مالك، يوم الخميس، بوستر “فيلم المطاريد” إخراج ياسر سامى، وتسببت صورة للفنان إياد نصار فى تصدره تريند الأكثر بحثًا عبر جوجل، وذلك بعدما ظهر بـ “كرش وأصلع” ممسكًا بسيجار، وجاءت الصورة ضمن مشهد من فيلم “المطاريد”.

فيلم “المطاريد” من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيفة الشرف الفنانة صابرين، وهو من إنتاج شركات سنيرجى فيلمز، جى كرييشن، مصر العالمية، وماجيك بين، وأوسكار، وفيلم سكوير، ونيوسينشري.

يُذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوى مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى فى الحملة الدعائية.

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