إلهام شاهين تكشف عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها وهو قلبها وذلك بسبب وفاة والدتها بمرض القلب، وأنها كانت تتمنى لو باستطاعتها التبرع به لها ولكن هو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بعد الوفاة .

فقالت إلهام شاهين في مقابلة مع قناة “onetvlebanon” على هامش تكريمها بحفل الموريكس دور: “لو كان ينفع أدي قلبي لحد كان نفسي أديه لأمي لأنها ماتت بمرض القلب وكانت محتاجة ان حد يتبرعلها بقلب” .

تابعت: “بس ده مش سهل لأن القلب الشئ الوحيد اللي لازم يكون من متوفي، يعني ممكن اتبرع بالكلى أو بفص من الكبد وأنا صاحية لكن القلب لازم طبعا يكون من واحد متوفي” .