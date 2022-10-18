كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن تفاصيل معاناتها من مرض “الوسواس القهري” الذي أصيبت به منذ أن كانت في السابعة من عمرها .
فقالت فرح الزاهد في مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر قناة “dmc” أنها كانت تقوم بفعل أشياء غريبة وغير واقعية بسبب هذا المرض ولم تعش حياتها بالشكل الطبيعي .
وعلقت : “بقوم أقفل الدولاب وأرجع تاني كل شوية، بعيط عشان أخواتي بيحطوا حاجتهم جنب حاجتي” .
أشارت فرح إلى أن مرض الوسواس القهري أثر عليها في حياتها بشكل عام، ومشوارها المهني بشكل خاص بسبب خوفها من قبول أعمال نظرًا إلى تزايد الأفكار المتضاربة والمشاعر المختلفة بداخلها .
أضافت: “بحس ان في شخص جوايا بيقولي حاجات أعملها وأنا مش عاوزة أعملها، ولكن بضطر أعملها غصب عني في النهاية” .
ولفتت فرح الزاهد إلى أنها لجأت إلى بعض الشيوخ لعلاجها من الوسواس القهري بعد أن فشلت في التحسن من خلال الأدوية كما أن أهلها كانوا غير مقتنعين بالأمراض النفسية .
وأكدت “الزاهد” على أنها تحسنت في الأونة الأخيرة وتشعر بانخفاض حدة الأعراض التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تتحدث عن معاناتها من هذا المرض: “حياتي ضاعت ولجأت للمشايخ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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