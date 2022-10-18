فنانة شهيرة تتحدث عن معاناتها من هذا المرض: “حياتي ضاعت ولجأت للمشايخ”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن تفاصيل معاناتها من مرض “الوسواس القهري” الذي أصيبت به منذ أن كانت في السابعة من عمرها .

فقالت فرح الزاهد في مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر قناة “dmc” أنها كانت تقوم بفعل أشياء غريبة وغير واقعية بسبب هذا المرض ولم تعش حياتها بالشكل الطبيعي .

وعلقت : “بقوم أقفل الدولاب وأرجع تاني كل شوية، بعيط عشان أخواتي بيحطوا حاجتهم جنب حاجتي” .

أشارت فرح إلى أن مرض الوسواس القهري أثر عليها في حياتها بشكل عام، ومشوارها المهني بشكل خاص بسبب خوفها من قبول أعمال نظرًا إلى تزايد الأفكار المتضاربة والمشاعر المختلفة بداخلها .

أضافت: “بحس ان في شخص جوايا بيقولي حاجات أعملها وأنا مش عاوزة أعملها، ولكن بضطر أعملها غصب عني في النهاية” .

ولفتت فرح الزاهد إلى أنها لجأت إلى بعض الشيوخ لعلاجها من الوسواس القهري بعد أن فشلت في التحسن من خلال الأدوية كما أن أهلها كانوا غير مقتنعين بالأمراض النفسية .

وأكدت “الزاهد” على أنها تحسنت في الأونة الأخيرة وتشعر بانخفاض حدة الأعراض التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق .