خاص| "بعد حجزها في مصحة نفسية".. مصير مفاوضات فسخ تعاقد شيرين مع روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع أزمة حجز الفنانة شيرين عبد الوهاب، بإحدى مستشفيات الصحة النفسية، لعلاجها من إدمان المخدرات "وفقا لتصريحات شقيقها ووالدتها"، شهدت مفاوضات فسخ تعاقد الفنانة مع شركة روتانا، تطورات عديدة.

مصادر في شركة "روتانا" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: " المفاوضات مع القانوني حسام لطفي، وهو المستشار القانوني الممثل للفنانة شيرين عبد الوهاب، وصلت إلى مرحلتها النهائية، إذ يتم حاليا وضع الصيغة القانونية لفسخ التعاقد بالتراضي".

وأضاف: " الجلسات عقدت على مدى ما يقرب من الشهر، وحضرها بالنيابة عن الفنانة مستشارها القانوني حسام لطفي، وتم الاتفاق على فسخ العقد الموقع عام 2019، على أن تقوم بإحياء 4 حفلات بالتعاون مع الشركة".

المستشار القانوني حسام لطفي، من جهته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "المفاوضات دارت في إطار من الود والتقدير، وبإذن الله خلال الأيام القادمة يتم وضع الرتوش الأخيرة على الصيغة القانونية للاتفاق".

الأزمة بدأت، مع تعذر التزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببنود تعاقدها عام 2019، مع شركة روتانا للإنتاج الفني، والتي تنص على قيام المطربة بتنفيذ ألبومين، إلى جانب إحيائها 3 حفلات، إذ لم تطرح سوى 4 أغاني فقط على مدار 3 سنوات.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان "مش قد الهوى"، في أبريل 2020، وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، هي "خاصمت النوم" و"ملكش مكان" و"القماص"، و"كلها غيرانة"، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة، ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها.ن كما تم تسريب أغاني "ملكش مكان" و"سيدنا القماص"، قبل طرحها رسميا.

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي، قال : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".