أيام صناعة السينما.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل ورشة فن التصوير السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر المقبل، من بينها ورشة فن التصوير السينمائي.

تقام الورشة بالشراكة مع: "فيلم اندبندنت" وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ويقدمها المصور السينمائي الأمريكي إيرفين ليو.

تركز ورشة العمل، والتي تستمر على مدار خمسة أيام على فن وحرفة سرد القصص من منظور التصوير السينمائي. ومن المقرر أن يتحدث "ليو" عارضًا على المشاركين الأدوات والمبادئ الأساسية التي يستخدمها المصور السينمائي لإنشاء صور مقنعة أنشئت من سياق النص. بالإضافة إلى العروض التوضيحية لتقنيات الإضاءة والكاميرا، ستوفر ورشة العمل إرشادات حول ممارسات سير العمل الحالية، وتحليل الأفلام ومناقشة التعاون الإبداعي مع المخرج وفريقه الإبداعي بما في ذلك مصمم الإنتاج ومصمم الأزياء وأعضاء آخرين ما وراء الكاميرا، كما ستغطي الورشة دور المصور السينمائي في عملية ما بعد الإنتاج.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".