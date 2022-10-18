شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: حزين بسبب توقف مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، عن حزنه لتوقف مهرجان الجونة السينمائى، وأكد أنه كان يفضل وجود عدد أكبر من المهرجانات لأنه يحب المنافسة الشريفة بين المهرجانات، التى تصب فى صالح صناعة السينما.

يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختارت المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـمقبلة، ورحب حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة البارزة في الدورة المقبلة للمهرجان معتبرا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية. فيما أكد أمير رمسيس، مدير المهرجان أن وجود قامة سينمائية بحجم ناعومي كاواسي، كرئيسة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان هو استمرار لنجاح رسخه المهرجان في الدورات الماضية في استقطاب كبار سينمائيين العالم في هذا المنصب.. كما أن تواجد مخرجة بهذه المسيرة الحافلة بالنجاحات والجوائز هو إضافة كبيرة وملهمة لصانعات السينما في مصر.



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