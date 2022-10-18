شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن قائمة العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎كشف القائمين علي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفاصيل العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

علي أن ‎تتنوع العروض التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي الذى انطلق قبل قليل، ما بين أفلام تعرض لأول مرة دوليا وعالميا، وأخرى لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت كالآتي:

‎ رقم 8

‎إخراج: مايكل برادلي

‎إنتاج: أستراليا (2022)

‎يعرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أفريقيا، وتدور أحداثه عن "ليلى" عازفة بيانو في الحفلات، ويومًا ما كان حب حياتها هو جورج. تنبثق ذكرى ما عند برك صخرية لها شكل رقم 8، تكشف تلك الذكرى كيف انحرف مسار الحياة عمّا كان يومًا عليه.

‎موجات يوجين الأخيرة

‎إخراج: ديلان ويركمان

‎إنتاج: هولندا (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة دوليا، وخلال أحداثه ينطلق تيرانس وصديقته سان في رحلة في منزلهما المتنقل إلى جنوب فرنسا لزيارة صديق قديم، ليجدا أنفسهما أمام واقع عالم متغير.

‎دعوة . من الخلا . للبحر

‎إخراج: مراد أبو عيشة

‎إنتاج: الأردن – ألمانيا (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه تحاول ياسمين ابنة الاثنى عشر عاما وأختها الكبرى أحلام الهروب من الحدود التي أقرها والدهما، حتى تصلان إلى بحر أسطوري، لتجنب مصير محتوم.

‎ليلة هادئة في منتزه مونتيري

‎إخراج: شيو تشي تشارلز دونغ

‎إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية – الصين (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة دوليا، وخلال أحداثه يمر جيانغ بمسرح كان عادة ما يزوره في طفولته، لتحيا في رأسه ذكرى ما. محملًا بالشوق إلى أمه، ويعاود جيانغ زيارة المسرح ويتصالح مع ماضٍ لا يمكن نسيانه.

‎قصة قصيرة

‎إخراج: بي غان

‎إنتاج: الصين (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يدور الفيلم حول حكاية خرافية.

‎طنين

‎إخراج: محمد فاوي

‎إنتاج: السودان (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه عن أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان واقعهما الجديد.

‎من عمل الشيطان

‎إخراج: ديسيل مختجيان

‎إنتاج: مصر (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول شابة تعود للقاهرة بعد عشر سنوات، لتنظم معرض عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن. وخلال التحضيرات، تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.

‎الطيور هاجرت من بيروت

‎إخراج: خليل دريفوس زعرور

‎إنتاج: لبنان (2022)

‎يعرض الفيلم لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه في الرابع من أغسطس 2020، تاريخ هز أمة، وغيّر مدينة، ودمر حيوات الكثيرين، إحداهم كانت "زينة".

‎حمزة: أطارد شبح يطاردني

‎إخراج: ورد كيّال (2022)

‎إنتاج: فلسطين

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يصر حمزة الكهل على مواصلة ممارسة العادة التي بدأها منذ عشرين عامًا عندما خرج من سجون الاحتلال، وهي أن يجوب الغابات يوميًا ليطارد أسدًا يرفض القرويون التصديق في وجوده.

‎الغميضة

‎إخراج: كارولينا بيلكا

‎إنتاج: بولندا (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه تتحول الغميضة إلى ما هو أكثر من مجرد لعبة، عندما تصبح طفلة صغيرة مهتمة بالبحث عن الحب والدفء المفقودين أكثر من العثور على أصدقائها.

‎المقابلة

‎إخراج: هند متولي

‎إنتاج: مصر (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يتحتم على نادية الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنه تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

‎ماما

‎إخراج: ناجي إسماعيل

‎إنتاج: مصر (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه عن فتاة في الحادية والعشرين من عمرها تخبىء سر خطير لتحمي نفسها هي وأخيها.

‎صاحبتي

‎إخراج: كوثر يونس

‎إنتاج: مصر (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال أحداثه ينصاع "علي" لاقتراح حبيبته الذي يضع علاقتهما أمام اختبار. وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تُصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.

‎روزماري ب.أ (بعد أبي)

‎إخراج: إيثان باريت

‎إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية (2022)

‎يعرض فيلم التحريك لأول مرة عالميا، وخلال العمل يبدأ ربّ منزل مُصاب بالاكتئاب في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه. قصة مرسومة كاملةً بأقلام التلوين.

‎الوقوف عارية

‎إخراج: كارولين هالير

‎إنتاج: فرنسا (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول ناشطتان عاملتان بالجنس تجدان نفسيهما في حجز الشرطة بعد اندلاع أحداث عنف في تظاهرة نسوية.

‎ترينو

‎إخراج: نجيب كثير

‎إنتاج: تونس (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول طفل صغير يهرب من جسده الضعيف وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه، ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فتتخذ الأم والابن خطوة مهمة تغير حياتهما.

‎فينلاند

‎إخراج: مارتن كوبا

‎إنتاج: جمهورية التشيك

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة دوليا، وتدور أحداثه حول "نييل" مدرس جورجي، يترك عائلته لأجل فرصة عمل من المفترض أن تكون مؤقتة. ولكن عودته إلى المنزل تصبح محل شك بينما يجذبه واقع جديد غير مألوف في الغرب.

‎أمنية واحدة لعينة

‎إخراج: بيوتر جاسينسكي

‎إنتاج: التشيك (2022)

‎يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه عن "بيتر"، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته. يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

‎مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".