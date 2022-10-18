شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أبوبكرعزت:اهتمام الشركة المتحدة بمحتوى للأطفال أعاد لهم هويتهم المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الكاتبة سماح أبو بكر عزت بالاهتمام الكبير الذي أولته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبرامج الأطفال خلال الفترة الماضية، إذ أن الشركة بدأت في إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وقالت خلال حوارها لـ ”الخليج 365”: "أشكر المتحدة المعنية بالإعلام في تفكيرها في عمل محتوى خاص بالأطفال، لأن ذلك ليس بأمر سهل، إذ أن برامج الأطفال مكلفة وتحتاج إلى استعدادات ودراسة وأن يخرج بالشكل المتطور الذي يستفيد منه الطفل، ومن المؤكد أن ذلك استغرق وقتا وجهدا كبيرا، وتحضيرات كبيرة، وديكورات كثيرة، وهذا مجهود كبير تُشكر عليه الشركة المتحدة".

وأضافت "أبو بكر عزت" كنا نفتقد هذا المحتوى منذ وقت طويل، وكنا في حاجة كبيرة له؛ لعدم وجود مواد خاصة للأطفال منذ وقت طويل، والأطفال كانت شبه منفصلة عن الواقع والهوية المصرية، موضحة أن خطة إعادة الأطفال لمشاهدة برامج خاصة بهم، وارتباطهم بالواقع المصري، كان لا بد من وجود خطة قوية وبرامج قوية تقدم لهم وهذا هو الهدف، والهدف الأكبر من هذا المحتوى إعادة ترابط الأسرة المصرية مرة أخرى بعد أن أصبح الجميع منشغلًا؛ بسبب ظروف العصر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت مؤخرا عن إطلاقها أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.