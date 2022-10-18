شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة يقيم ورشة صناعة السينما لشباب السينمائيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر المقبل، من بينها يوم صناعة السينما للشباب.

يقام يوم صناعة السينما للشباب، بالشراكة مع: مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتحدث فيه كل من محمد تيمور وأحمد عامر وصفيّ الدين محمود.

يوم صناعة السينما للشباب، هو ورشة عمل ليوم واحد مخصصة لطلاب السينما، وتهدف الورشة إلى أن تكون جسرا بين العالم الأكاديمي وما يحدث بالفعل على أرض الواقع، سيتم اختيار الطلاب من قبل أساتذة من قسم الأفلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، BUE، والمعهد العالي للسينما.

تركز ورشة عمل "يوم صناعة السينما للشباب" هذا العام على الإنتاج السينمائي، من التطوير إلى التمويل وحتى التوزيع. تهدف الورشة إلى اكتشاف عقبات إنتاج الأفلام مع الطلاب المشاركين، واصطحابهم خلال رحلة الإنتاج التي تبدأ من فكرة الفيلم حتى مرحلة تنفيذ الفيلم وتوزيعه، تتضمن خطة ورشة العمل مناقشة حول دور منتج الفيلم وكيف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جودة الفيلم في كل مراحل تصنيعه.







































































