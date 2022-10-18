كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - اثارت الاعلامية السعودية لبنى عبد العزيز،مقدمة برنامج سيدتي، موجة من الجدل بعد تصريحها خلال إحدى الحلقات ، أن البنات تحب أن تحس بأنوثتهن عبر تغزل الشباب بهن في الشارع.
وقالت لبنى ، أمس راسلتني إحدى المتابعات وكتبت لي ” لبنى ما شاء الله عليكي أخلاق ومؤدبة ومثقفة .. لكن ما فيكي أنوثه “.
وتابعت لبنى :” حقيقي جرحت مشاعري وتوقفني الموضوع .. ومع ذلك قعدت أتأمل أنوثتي وأتفق معها بصراحة “.
وأردفت ، “نحنا البنات نحب نحس بأنوثتنا ، أحب وأنا ماشيه حد يغازلني أنا عٌمره ما حد غازلني، مش هذا مؤشر على الأنوثة؟ ” .
وقد استنكر الكثيرون كلام الاعلامية السعودية معتبرين ان الغزل هو تحرش لفظي حيث كتبت احداهن: “الغزل هو التحرش، والتحرش هو اعتداء لفظي أو جسدي. و أي امراه واعيه بذاتها ومتزنه لا تقبل هذا التصرف. هناك لغط وخلط في مفهوم الانوثه. الأنوثه قيّم روحيه أهمها الثبات والأتزان وليس كما يروج له و يختزل في الجزء المادي من المراه.”
بينما كتبت اخرى: “البنت الي تحب احد يغازلها وهي ماشيه هذي فيها نقص ومو انسانه سويّه ولا طبيعيه مافيه بنت ترضا احد يتلفظ عليها بطريقة بيئه وسوقيه نعم وين حنا فيه!”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنى عبدالعزيز: “نحنا البنات نحب نحس بأنوثتنا أحب وأنا ماشيه حد يغازلني”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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