لبنى عبدالعزيز: “نحنا البنات نحب نحس بأنوثتنا أحب وأنا ماشيه حد يغازلني”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - اثارت الاعلامية السعودية لبنى عبد العزيز،مقدمة برنامج سيدتي، موجة من الجدل بعد تصريحها خلال إحدى الحلقات ، أن البنات تحب أن تحس بأنوثتهن عبر تغزل الشباب بهن في الشارع.



وقالت لبنى ، أمس راسلتني إحدى المتابعات وكتبت لي ” لبنى ما شاء الله عليكي أخلاق ومؤدبة ومثقفة .. لكن ما فيكي أنوثه “.

وتابعت لبنى :” حقيقي جرحت مشاعري وتوقفني الموضوع .. ومع ذلك قعدت أتأمل أنوثتي وأتفق معها بصراحة “.



وأردفت ، “نحنا البنات نحب نحس بأنوثتنا ، أحب وأنا ماشيه حد يغازلني أنا عٌمره ما حد غازلني، مش هذا مؤشر على الأنوثة؟ ” .

وقد استنكر الكثيرون كلام الاعلامية السعودية معتبرين ان الغزل هو تحرش لفظي حيث كتبت احداهن: “الغزل هو التحرش، والتحرش هو اعتداء لفظي أو جسدي. و أي امراه واعيه بذاتها ومتزنه لا تقبل هذا التصرف. هناك لغط وخلط في مفهوم الانوثه. الأنوثه قيّم روحيه أهمها الثبات والأتزان وليس كما يروج له و يختزل في الجزء المادي من المراه.”

بينما كتبت اخرى: “البنت الي تحب احد يغازلها وهي ماشيه هذي فيها نقص ومو انسانه سويّه ولا طبيعيه مافيه بنت ترضا احد يتلفظ عليها بطريقة بيئه وسوقيه نعم وين حنا فيه!”