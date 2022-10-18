سمية الخشاب لشيرين: “حاسة بيكي وعارفة انتي بتمري بإيه”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي تمر بها الأخيرة في الوقت الحالي وإيداعها في مصحة نفسية .

فنشرت سمية الخشاب صورة تجمعها بشيرين عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” وأرفقتها بتعليق جاء فيه: ” حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسة بيكي وعارفة انتي بتمري بإيه أكتر من أي حد” .

تابعت: “ربنا يقومك بالسلامة عشان اللي مريتي بيه في السنين الأخيرة مفيش بني ادم يقدر يستحمله، طيبة القلب ساعات بتبقي ابتلاء أكتر من إنها نعمة” .