فستان بفتحة ساق طويلة اختيار سيرين عبد النور وماغي بوغصن في موريكس دور… أيهما أجمل؟ – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت حفل توزيع “موريكس دور”، والذي كان أبرز حضوره الفنانة سيرين عبد النور والفنانة ماغي بو غصن.

وفي إطلالاتين متشابهتين، اختارت سيرين عبد النور فستانًا ورديًا مطرزًا من تصميم طوني ورد من مجموعته لخريف وشتاء 22/23، كان الفستان مكشوف الكتفين بفتحة ساق كبيرة.

استكملت سيرين إطلالتها بمكياج ناعم وبعض الإكسسوارات المميزة، وجمعت شعرها من الأمام وربطته على شكل ذيل حصان.

إطلالة ماغي بوغصن:

اختارت ماجي بو غصن فستان من اللون الأسود مع فتحة جانبية كبيرة مثل فستان سيرين عبد النور، وكلاهما كشف عن الساق بأكملها.

الفستان كان من تصميم دار لابورجوازي ومكشوف الكتفين وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها وتزينت بعقد أنيق.

رمت الميكروفون على الأرض.. تصرف عنيف من سيرين عبد النور مع مراسل

من ناحية أخرى، محمد الزيباوي الذي واكب وصول النجوم على السجادة الحمراء لحفل مريكس دور، كان له لقاء مع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي علّقت على لقائها بالفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لاول مرة بعد الخلاف الذي وقع بينهما، كما كان له لقاء مع كل من الفنانة اللبنانية كارول سماحة والفنانة التونسية لطيفة.

وحين سأل الصحفي سيرين عبد النور:” هل يمكن حل خلافك مع ماجي بو غصن لتقوم سيرين بإلقاء ميكروفون المراسل”.

خلاف سيرين عبد النور وماجي بوغصن:

وكانت تصريحات الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حول “مسلسل للموت“، قد تسببت في اندلاع الخلاف من جديد بينها وبين الفنانة ماغي بوغصن وزوجها المنتج الفني جمال سنان.

وألغت ماغي بوغصن وسيرين عبد النور متابعة بعضهما البعض عبر تطبيق إنستجرام، بعد أن أعلن الأخيرة أن شخصية سحر في مسلسل للموت كان لها وهي من ستؤديه ولكنها اكتشفت إسناد الدور لـ ماغي بو غصن.

وأثارت تصريحات سيرين عبد النور حالة شديدة من الجدل، دفعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن للرد من خلال وضع ستوري على إنستجرام علقت عليها: “شخصية سحر لا تليق إلا بماغي بو غصن”.

يُذكر أن تلك التصريحات أعادت الخلاف الذي اندلع منذ سنوات بين سيرين عبد النور وماغي بوغصن والذي بدأ خلال تصوير مسلسل 24 قيراط عام 2015، حيث اتهمت سيرين عبد النور، لزميلاتها بأنها قللت من حجم المشاهد التي ستؤديها في العمل لكونها زوجة المنتج جمال السنان الذي أنتج المسلسل حينها.

منتج مسلسل للموت يرد على سيرين عبد النور:

واعتبر جمال السنان، منتج المسلسل، في بيان أصدرته شركة إيغل فيلمز أن هناك تحويراً للعديد من الحقائق والأخبار المتداولة حول المسلسل، خاصة بعد النجاح الذي حققه.

وأكد جمال السنان أن المسلسل عرض عليه دون وسيط وليس كما صرحت سيرين عبد النور، قائلاً: “جرى تحضيره من قبل الكاتبة نادين جابر وجرى عرضه على المنتج جمال السنان قبل سنوات دون حاجة لوسيط واتفقا مع المخرج فيليب أسمر على تنفيذه بعد إجراء بعض التعديلات عليه”.

ولفت إلى أنه بعد المشاورات اتفق المنتج والمخرج والكاتبة على إسناد البطولة لكل من النجمتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وتم الاتفاق معهما بشكل طبيعي.

واعتبر ما تم تداوله محض افتراء هدفها التضليل معتبراً أن كل ما قيل هو غير شفاف وغير مهني، مختتماً بيانه: “اعتدنا ألا ترد على الإساءة والمذب لكننا نرد هذه المرة لأول وآخر مرة احتراماً للرأي العام بوجه الافتراءات”.

وكانت ماغي بوغصن صرحت من قبل أن مسلسل للموت عرض على شركة زوجها المسلسل جمال السنان ووصل لها ولدانييلا رحمة وليس لأحد آخر.

الخليج 365

الخليج 365