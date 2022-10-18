منهم نادية الجندي وأحمد حلمي .. علاء مرسي:” الفنانين دول مبيعرفوش يمثلوا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - كشف الفنان علاء مرسي عن رأيه في عدد من الفنانين الموجودين على الساحة الفنية في الوقت الحالي وأصبحوا نجوما وهم لا يجيدون التمثيل .

قال علاء مرسي في الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة” ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي: “نبيلة عبيد، نادية الجندي، أحمد حلمي، درة مبيعرفوش يمثلوا .. أنا لما بقول كده مش بسئ ليهم دي وجهة نظري، هما نجوم” .

وبسؤاله عن رأيه في الفنان محمد رمضان أكد “مرسي” على أنه ممثل عظيم ومهم ولديه الموهبة بعيدا عن التصرفات التي يقوم بها وتثير الجدل بين الحين والآخر أو تصنيفه كمطرب .

أضاف: “أحمد آدم أنا بتخض قدامه في التمثيل، ممثل مهم وخطير وموهوب موهبة غير عادية، فين أحمد آدم .. فملهاش علاقة وده لا ينقص من أحمد آدم ولا ينقص من اللي مش موهوب” .

كما أشار إلى أنه يرفض لقب “نمبر وان” وعلق على ذلك قائلا: “مفيش حد نمبر وان حتى أستاذ عادل إمام الزعيم، زعيم المهنة والنجم الوحيد اللي حافظ على نفسه” .

ورتب علاء مرسي هؤلاء الفنانين من حيث موهبتهم بالنسبة له فجاء عادل إمام في المركز الأول يليه أحمد زكي، وفي المركز الثالث نور الشريف ومحمود عبد العزيز في نفس المستوى .