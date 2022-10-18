شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام المشاركة بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة آفاق السينما العربية، التى ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ44، التى من المقرر أن تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

جاءت القائمة التى تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفى، الذى انطلق قبل قليل للكشف عن تفاصيل الدورة المنتظرة، كالآتي:

بعيدا عن النيل

إخراج: شريف القطشة

إنتاج: مصر – الولايات المتحدة الأمريكية (2022)

يعرض الفيلم الوثائقي لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وتتناول أحداثه قصة 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل، يلجئون جميعهم للموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

حورية

إخراج: مونيا ميدور

إنتاج: فرنسا – بلجيكا (2022)

يعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "حورية"، راقصة موهوبة، تحلم بالالتحاق بفرقة الباليه الوطنية الجزائرية. وحتى تحقق حلمها، وتعمل ليل نهارًا حتى تسد احتياجاتها، إلى أن تتعرض لهجوم يقلب حياتها رأسًا على عقب.

جلال الدين

إخراج: حسن بنجلون

إنتاج: المغرب (2022)

يعرض الفيلم عالميا للمرة الأولى، وخلال أحداثه يرفض جلال الدين تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

رحلة يوسف "المنسيون"

إخراج: جود سعيد

إنتاج: سوريا (2022)

الفيلم يعرض عالميا لأول مرة، وتدور أحداثه خلال الحرب، إذ خرج الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفا من الموت إلا يوسف ومن معه، وفي هذه الأثناء، نبتت أحلام الحفيد زياد وتاهت، حيث يسير الجد وحفيده نحو غد يخبىء بلادا جديدة وهوية تائهة.

أرض الوهم

إخراج: كارلوس شاهين

إنتاج: فرنسا – لبنان (2022)

يعرض الفيلم عالميا لأول مرة، وتدور أحداثه عن ليلى، أم شابة وزوجة مثالية، تقضي الصيف في قرية بعيدة في لبنان عام 1958، في وقت اندلاع حرب أهلية، حيث تقابل شابا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

بركة العروس

إخراج: باسم بريش

إنتاج: لبنان – قطر (2022)

يعرض الفيلم عالميا لأول مرة، وتدور أحداثه عن سلمى التي عاشت وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

العايلة

إخراج: مرزاق علواش

إنتاج: الجزائر (2022)

يعرض الفيلم لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه، بينما الحراك الشعبي الجزائري على أشده، يحاول وزير فاسد سابق مغادرة البلاد برفقة عائلته، ولكن الخلافات تشتعل بين أفراد الأسرة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".







































































