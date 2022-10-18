شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر حسين فهمي بسبب علي عبد الخالق معلنا عن ترميم فيلم "أغنية على الممر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ترميم ٣ أفلام كلاسيكية، وهم "الاختيار"، "يوميات نائب في الأرياف"، و "أغنية على الممر " للمخرج الراحل علي عبد الخالق، استعدادا لعرضها ضمن فعاليات الدورة الـ 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وجاءت الأفلام التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، كالآتي:

الاختيار

إخراج: يوسف شاهين

إنتاج: مصر (1970)

يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وتتناول أحداثه قصة محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، يُعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

أغنية على الممر

إخراج: علي عبد الخالق

إنتاج: مصر (1972)

يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وتدور أحداثه خلال حرب 1967، حيث ينقطع الاتصال بين مجموعة من الجنود في الصحراء ومركز قيادتهم. تحاول المجموعة النجاة بالرغم من هجمات العدو وقلة الإمدادات.

يوميات نائب في الأرياف

إخراج: توفيق صالح

إنتاج: مصر (1969)

يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وخلال أحداثه يصاب قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح، ريم هي

الشاهدة الوحيدة، بعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجان.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختارت المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـمقبلة، ورحب حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة البارزة في الدورة المقبلة للمهرجان معتبرا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".