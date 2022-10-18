شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 97 فيلما بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ44.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ44، التى من المقرر أن تنطلق فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفى، الذى انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هى كالآتى:

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 97 فيلما

عدد الأفلام الطويلة: 79 فيلما

عدد الأفلام القصيرة: 18 فيلما

عدد الأفلام الكلاسيكية: 10 أفلام

عدد العروض العالمية والدولية الأولى: 30 عرضا

عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا

عدد الدول المشاركة: 52 دولة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".







































































