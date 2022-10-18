شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يعلن قائمة الأفلام بالمسابقة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مهرجان القاهرة السينمائى الدولى قائمة الأفلام المتنافسة بالمسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ44، التى ستقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وتتضمن القائمة التى تم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفى، الذى انطلق قبل قليل، أفلاما تتنوع ما بين العروض الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالمية الأولى، وجاءت كالآتي:

19 ب

إخراج: أحمد عبد الله السيد

إنتاج: مصر (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، ويدور أحداثه عن حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، لكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يزور الحديقة وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

علَم

إخراج: فراس خوري

إنتاج: فرنسا – تونس – فلسطين – السعودية – قطر (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

الصفصافة العمياء، المرأة النائمة

إخراج: بيير فولدس

إنتاج: فرنسا – كندا – هولندا – لوكسمبرغ (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه في طوكيو، بعد أيام من زلزال وتسونامي 2011، حيث يسعى ثلاثة أشخاص إلى اكتشاف ذاتهم الحقيقية عبر الأحلام والذكريات والتخيلات، متأثرين بتصوراتهم عن الزلازل التي تتجسد في صورة مخلوقات وعناصر خيالية.

منظور الفراشة

إخراج: ماكسيم ناكونيتشني

إنتاج: أوكرانيا – التشيك – كرواتيا – السويد (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال أحداثه تعود "ليليا" خبيرة الاستطلاع الجوي الأوكرانية إلى عائلتها بعدما قضت عدة شهور في السجن في دونباس، لكن الصدمة الناتجة عن عملية الأسر تستمر في إزعاجها وتظهر في صورة أحلام.

السد

إخراج: على شرّى

إنتاج: فرنسا – لبنان – السودان – قطر – ألمانيا – صربيا (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه في السودان بالقرب من سد مِرْوِي، حيث يعمل "ماهر" في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل. وكل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.

جزيرة الغفران

إخراج: رضا الباهي

إنتاج: تونس – لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يتحتم على "أندريا" مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة، ليصبح قادرًا على مسامحة نفسه، وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة.

خبز وملح

إخراج: داميان كوكر

إنتاج: بولندا (2022)

يعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول عازف بيانو شاب يعود إلى بلدته لقضاء الإجازة، تضم البلدة نقطة جديدة لتجمع الشباب وهي حانة تقدم الكباب، وبمرور الوقت، يتعمق الخلاف بين مجموعة من العمّال وشباب البلدة.

الحب بحسب دالفا

إخراج: إيمانويل نيكو

إنتاج: بلجيكا – فرنسا (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال أحداثه تعيش دالفا مع والدها بمفردها. وذات ليلة، تقتحم الشرطة منزلهما وتأخذها إلى دار رعاية حيث تكتشف تدريجيًا أن الحب الذي تحمله لوالدها ليس كما ظنت.

رجلٌ ما

إخراج: كي إيشيكاوا

إنتاج: اليابان (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه بعدما تعثر "ري" على الحب مجددًا مع "دايسوكي"، الذي يموت في حادث مأساوي، ثم تكتشف ري أنه لم يكن الزوج الذي ظنته، لذا تحاول معرفة الهوية الحقيقية لزوجها الراحل.

شىء قلته الليلة الماضية

إخراج: لويس دي فيليبيس

إنتاج: كندا – سويسرا (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول " رين"، وهي شابة عابرة جنسيًا وكاتبة صاعدة في منتصف عشرينياتها، بعد ما تُفصل من عملها، تذهب مع عائلتها في رحلة استجمام. في تلك الأثناء، تصارع لتجد التوازن بين تعطشها للاستقلال والشعور بالراحة الذي تجده عندما يرعاها الآخرون.

أشياء لم تُقل

إخراج: إلينورا فينينوفا

إنتاج: مقدونيا – صربيا (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه تعكر مراهقة مثيرة للمتاعب صفو العلاقة الهشة بين زوجين عندما تنتقل للعيش معهما لبضعة أيام.

طنين الأذن

إخراج: غريغوريو غرازيوسي

إنتاج: البرازيل (2022)

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "مارينا"، غطاسة سابقة، تعاني من طنين شديد في أذنها. تقرر العودة إلى المنافسات الرسمية على أمل الفوز بميدالية أوليمبية.

لا أريد أن استحيل غبارا

إخراج: إيفان لوينيرغ

إنتاج: المكسيك – الأرجنتين (2022)

يعرض الفبلم لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يسيطر الشعور بالملل على حياة "بيغو"، وتخشى أن تتحول إلى شخص بلا قيمة في الحياة، ولكن مجريات الأمور قد تتغير إذ تعلن مجموعة التأمل حديثة العهد المنتسبة إليها عن كارثة كبيرة.

رائد الفضاء

إخراج: نيكولا جيرو

إنتاج: فرنسا (2022)

يعرض الفيلم لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه لطالما حلم "جيم" بأن يصبح رائد فضاء، ولكنه رسب في مسابقة التوظيف، وبسبب عدم قدرته على التخلي عن حلمه، كرس "جيم" نفسه لمشروع حتى يصبح أول هاو يسافر إلى الفضاء.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختارت المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـمقبلة، ورحب حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة البارزة في الدورة المقبلة للمهرجان معتبرا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".







































































