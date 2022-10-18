شكرا لقرائتكم خبر عن السينما جسر بين الثقافات في بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، ووجه الشكر لمحمد حفظي وإدارة المهرجان السابقة، وقال إنه يبني على ما تم بنائه في السابق، ووجه حسين فهمي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٤٤، الشكر إلى وزارة الثقافة ووزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات.

يظهر رقم الدورة المنتظرة، على البوستر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل، على هيئة رجل وامرأة يلتقيان.



بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44

من جانبه، أوضح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، فكرة البوستر حيث قال إنه في بداية عمله بالمهرجان تناقش مع فريق العمل لتحديد ملامح الدورة، حيث تساءل حينها عن الخطوات الجديدة التي يجب اتخاذها في ظل مشهد يسيطر عليه شبح حرب دولية غيرت المشهد الاقتصادي العالمي وأثرت بشكل مباشر علينا محلياً.

تابع "فهمي"، أنه من خلال تلك المناقشة جاء المفهوم الأساسي للدورة، والذي يركز عليه البوستر الرسمي للمهرجان: "السينما كجسر بين الثقافات"؛ فالحرب والسياسة تفرق والفنون تصل ما تفرقه الحروب، والفن لغة دولية أبجديتها ملك للجميع.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".