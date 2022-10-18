شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى مكابين وسقوطه على خشبة المسرح أمام الجمهور خلال عرض فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المغني مايكل بنجامين عن عمر يناهز 41 عاما، والمعروف باسمه المسرحي ميكابين، بعد انهياره خلال حفلته فى باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقا للتقرير الذى نشرته صحيفة " the sun" كان الموسيقي يعزف مع فرقته CaRiMi عندما شعر فجأة بالإغماء وانهار أمام الجمهور في Accor Arena ، الذي يتسع لأكثر من 20000 شخص.

ولكن لا يزال سبب وفاته الرسمي غير معروف في هذا الوقت، ووفقًا لصحيفة الجارديان، ربما يكون قد أصيب بنوبة قلبية أو سكتة قلبية، فيما أكد رئيس وزراء هايتى، أرييل هنرى، نبأ وفاة ميكابين على "تويتر".



المغني مايكل بنجامين

وغرد رئيس الوزراء عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "لقد حطمني خبر الوفاة المفاجئ للفنان الشاب والموهوب للغاية مايكل بنجامين، إنها إشارة رائعة للموسيقى الهايتية التي وافتها المنية، لقد فقد البلد والشباب الهايتي روحًا جميلة، أقدم تعازيّ لعائلته وأصدقائه ومجتمع الموسيقى ككل".

أكد Accor Arena ، المكان الذي كان ميكابين يؤدي فيه، الأخبار المحزنة على Twitter في اليوم التالى، وكتب الحساب على تويتر بالفرنسية، "الليلة الماضية خلال حفل توفي مايكل بنجامين، إثر تعرضه لضيق تنفس على المسرح وعلى الرغم من تدخل خدمات الطوارئ".



مايكل بينجامين

وأضاف "تأثر الفريق بأكمله في Accor Arena بشكل رهيب وأرسل كل دعمه إلى عائلته وأحبائه خلال هذا الوقت المؤلم، أفكارنا أيضًا موجهة لكلود سينديكي منتجه، وكذلك إلى معجبيه، الذين صدمتهم هذه الوفاة المفاجئة".

بعد لحظات فقط من انهيار ميكابين على خشبة المسرح، ورد أن المغني ميكائيل جيراند طلب من الجميع المغادرة، ووفقا لصحيفة ميامي هيرالد، قال جيراند في نهاية الحفل: "يجب أن نخلي الغرفة، الأمر معقد جدا نحن بحاجة للصلاة من أجل ميكابين".

فيما شكرت زوجة ميكابين، فانيسا بنيامين، المعجبين على صلواتهم بعد وقت قصير من وفاته، وطلبت من أحبائهم، أن يتوقفوا عن الاتصال، وكتبت بنيامين على إنستجرام: "لست في حالة تسمح لي بالتحدث، انني فقدت نصفي الآخر وليس لدي كلمات".