شكرا لقرائتكم خبر عن قناة DMC الراعي الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الـ44 للمهرجان أن قناة DMC هي الراعي الاعلامي للمهرجان وستقوم ببث فعاليات الدورة ال 44.

وحضر المؤتمر الصحفي بشرى وأحمد مجدي والمخرجة كاملة أبو ذكري وميرفت أبو عوف ومحمد العدل وجاسمين طه زكي وإنجي على وعبد الرحيم كمال وغيرهم من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وكان المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان كشف من قبل إن الدورة المنتظرة تشهد 5 عروض مصرية في عرضها العالمي الأول، وعرضا سادسا يعرض للمرة الثانية هو فيلم "صاحبتي" لكوثر يونس، الذي أصبح حدثا عالميا هذا العام بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا.

وأكد "رمسيس" أن التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان القاهرة، ربما يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري، وهي صحوة جدير بأن نفخر بها.

وتشهد المسابقة الدولية العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد حسبما أعلن المهرجان في بيان سابق، أما باقي القائمة فتشمل 4 أفلام تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة هي "صاحبتي"، "ماما"، من عمل الشيطان"، و"المقابلة" فيما يشارك الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية.