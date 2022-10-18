شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو وبوسترات فيلم "هاشتاج جوزنى" قبل طرحه 3 نوفمبر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "هاشتاج جوزنى" البوسترات الدعائية الجماعية والمنفردة لأبطال الفيلم تميداً لعرضه في السينمات يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً بمفرده، إضافة إلى ظهور جميع الأبطال على البوستر الرسمي، كما أطلقت الشركات المنتجة البرومو الرسمي للعمل والذى كشف عن أحداثه الكوميدية والرومانسية.

فيلم "هاشتاج جوزنى" تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان أمير المصرى قد كشف مؤخراً عن تفاصيل "هاشتاج جوزنى وقال:"الفيلم من النوعية التي تستهدف شريحة كبيرة في عالمنا العربي، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي الي زواج أي فتاة يعترف لها بحبه" .

وأشار المصري إلى أن نجاحه في السينما العالمية لا يتعارض مع تواجده على الساحة، مؤكدا في تصريحات صحفية إنه يعلم جيدا أهمية المشاركة في الأعمال الفنية في الغرب وبالتحديد في هوليوود، ولكن ذلك لا يعني أن ينسى المشاركة والتواجد في السينما المصرية والعربية، والتي لها مكانة عالمية وساهمت في تقديم العديد من الأعمال والقامات الفنية التي وصلت للعالمية.



بوستر فيلم هاشتاج جوزنى



هاشتاج جوزنى



امير المصرى



مايان السيد



صابرين



بيومى فؤاد



دينا



اسلام ابراهيم



ريهام الشنوانى



سامى مغاورى