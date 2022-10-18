3 أفلام كلاسيكية مرممة في الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أسماء الأفلام الكلاسكية التي تم ترميمها استعدادا لعرضها ضمن فعاليات الدورة الـ 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس المهرجان النجم حسين فهمي، المخرج أمير رمسيس، الناقد أندرو محسن.

كما يشهد المؤتمر حضور المنتج محمد العدل، الفنان كريم قاسم، المنتج محمد العدل، المذيعة إنجي أبو زيد، الكاتب عبدالرحيم كمال، الناقد أسامة عبدالفتاح، الفنان أحمد مجدي، المنتج محمد حفظي، الفنانة بشرى

وجاءت الأفلام التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، كالآتي:

الاختيار

إخراج: يوسف شاهين

إنتاج: مصر (1970)

يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وتتناول أحداثه قصة محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، يُعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

أغنية على الممر

إخراج: علي عبد الخالق

إنتاج: مصر (1972)

يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وتدور أحداثه خلال حرب 1967، حيث ينقطع الاتصال بين مجموعة من الجنود في الصحراء ومركز قيادتهم. تحاول المجموعة النجاة بالرغم من هجمات العدو وقلة الإمدادات.

يوميات نائب في الأرياف

إخراج: توفيق صالح

إنتاج: مصر (1969)

يعرض الفيلم الروائي ضمن قسم كلاسيكيات القاهرة، وخلال أحداثه يصاب قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح، ريم هي

الشاهدة الوحيدة، بعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".