عمرها 109 عاما.. وفاة "ماما كوكو"صاحبة فيلم "كوكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية "ماما كوكو" في فيلم "كوكو" الشهير الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي لعام 2018.

وكتب رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدر منها "ماما كوكو"، عبر موقع تويتر: "أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو (ماما كوكو) وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم".

وفارقت ماريا الحياة عن عمر ناهز الـ 109 عاما في قريتها سانتا في دي لا لاغونا قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد "يوم الموتى"، وفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.

واشتهرت "ماما كوكو" بـ فيلم "كوكو" من إنتاج ديزني عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي.