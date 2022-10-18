أمير رمسيس يعلن فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فيلم افتتاح الدورة الـ44 التي من المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المُقبل.

وقال أمير في مؤتمر صحفي أقيم في أحد فنادق القاهرة "حصلنا على فرصة العرض الأول لفيلم fabelmans للمخرج ستيفن سبيلبرج".

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.

ويشهد المؤتمر حضور رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي، المخرج أمير رمسيس، الناقد أندرو محسن، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والنقاد.